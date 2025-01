Zwei Unfälle in Innsbruck: Fußgängerinnen von Autos erfasst und verletzt

Zu zwei sehr ähnlichen Unfällen, bei denen jeweils eine 72-jährige Frau verletzt wurde, kam es am Dienstag und am Montag jeweils kurz vor Mittag in Innsbruck. In der Reichenau wurde eine Frau auf die Motorhaube geschleudert, auf der Leopoldstraße verunglückte eine Pensionistin aus Bosnien.

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstag kurz vor 12 Uhr in der Reichenau in Innsbruck. Eine 48-jährige Autofahrerin bog mit ihrem Pkw von der Reichenauer Straße nach links in die General-Eccher-Straße ein und übersah dabei eine Fußgängerin auf dem Zebrastreifen.

Sie kollidierte mit der 72-jährigen Frau, die daraufhin auf die Motorhaube geschleudert wurde und anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Sofort stieg die Unfalllenkerin aus dem Auto und leistete Erste Hilfe.

Anwesende Passanten setzten die Rettungskette in Gang, die eintreffenden Einsatzkräfte übernahmen die Versorgung der verletzten 72-Jährigen. Die Frau wurde von der Rettung in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert.

Kollision trotz Vollbremsung

Am Montag wiederum um 11.20 Uhr, war ebenfalls in Innsbruck eine andere 72-jährige Frau angefahren worden. Zu dem Unfall kam es, als ein 25-jähriger Österreicher mit seinem Wagen von der Franz-Fischer- in die Leopoldstraße einbog.

Laut dem Lenker trat die Fußgängerin, eine 72 Jahre alte Frau aus Bosnien und Herzegowina, plötzlich auf die Fahrbahn. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung konnte der 25-Jährige die Kollision mit der Frau nicht mehr verhindern.