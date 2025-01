Bekannt aus „Sesamstraße“, „Tatort“ und mehr: Fernsehliebling Horst Janson 89-jährig gestorben

Der deutsche Schauspieler Horst Janson ist im Alter von 89 gestorben. Seine Ehefrau bestätigte der Deutschen Presse-Agentur einen entsprechenden Medienbericht. Janson eroberte in den 70er- und 80er-Jahren in quotenstarken Fernsehsendungen das Publikum – etwa als „Bastian“, in „Salto Mortale“ oder als Freund von Tiffy und Samson in der „Sesamstraße“. Zahlreiche Serien, Filme und Theaterengagements folgten.