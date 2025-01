Lawinenabgang im Skigebiet Kals am Großglockner: Keine Verschütteten gefunden

Kals a. Gr. – In den Abendstunden des Dienstags konnten die Rettungskräfte in Kals am Großglockner ihren Einsatz beenden. Sie waren nach einem Lawinenabgang auf die Skipiste alarmiert worden. „Es stellte sich heraus, dass niemand verschüttet worden ist“, informiert die Polizei Matrei in Osttirol.

In Kals herrscht am Dienstag Lawinenwarnstufe 3 von 5, also „erheblich“. In anderen Teilen Tirols stieg die Lawinengefahr aufgrund der teils starken Schneefälle auf Stufe 4. Schon kurz zuvor am Dienstagmittag war eine Lawine im Kühtai abgegangen und hatte ein Auto mit fünf Insassen erfasst.