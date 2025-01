Lawinenabgang im Skigebiet Kals am Großglockner: Suchaktion läuft

Bei einem Lawinenabgang am Dienstagnachmittag in Kals am Großglockner soll möglicherweise eine Person verschüttet worden sein. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol sei die Lawine kurz vor 15 Uhr im Skigebiet Großglockner-Resort Kals-Matrei abgegangen. Ob tatsächlich jemand verschüttet wurde, könne noch nicht bestätigt werden. Es ist auch noch unklar, ob eine Piste oder das freie Gelände betroffen ist.

In Kals herrscht am Dienstag Lawinenwarnstufe 3 von 5, also „erheblich“. In anderen Teilen Tirols stieg die Lawinengefahr aufgrund der teils starken Schneefälle auf Stufe 4. Schon kurz zuvor am Dienstagmittag war eine Lawine im Kühtai abgegangen und hatte ein Auto mit fünf Insassen erfasst.