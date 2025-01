Neuschnee sorgt für Verkehrschaos: Mehrere Verletzte bei Unfällen im Paznaun und in Fügen

Schnee und Eis sorgten am Dienstag in Tirol für Einsätze der Rettung. Auf der Paznauntalstraße kam es zu einer Kollision zweier Pkw, die für fünf Verletzte sorgte. In Fügen kippte ein Autofahrer mit einem elf Monate alten Säugling als Beifahrer zur Seite.