Das hässlichste Tier der Welt, oder eigentlich ganz süß auf den zweiten Blick?

Einen Schönheitswettbewerb würde die Tierart, die im Schönbrunner Wüstenhaus in Wien lebt, wohl nicht gewinnen. Zum ersten Mal seit fast acht Jahren hat sie für Nachwuchs gesorgt. Lesen Sie mehr über das Säugetier und seine Bedeutung für die Krebsforschung.

„Ausschlaggebend für unseren Zuchterfolg war ein stabiles soziales Gefüge. Das Sozialsystem der Nacktmulle ähnelt dem der Honigbienen: In einer Kolonie sorgt nur die Königin für Nachwuchs. Sie ist das einzige fruchtbare Weibchen und unterdrückt die Fortpflanzung aller anderen Weibchen in der Kolonie“, so Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck. Stirbt die Königin, kann jedoch, anders als bei Honigbienen, jedes andere Weibchen um ihre Rolle konkurrieren und fortpflanzungsfähig werden.