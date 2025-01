Rebellen bauen Kontrolle in ostkongolesischer Stadt Goma aus

Nach der Einnahme von Goma im Osten der Demokratischen Republik Kongo baut die Rebellenmiliz M23 ihre Kontrolle über die wichtige Provinzhauptstadt offenbar aus. Am Mittwoch war von den kongolesischen Streitkräften im Stadtzentrum keine Spur, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters beobachtete. Er sah M23-Kämpfer, die an der nahegelegenen Grenze zu Ruanda patrouillierten. Die Milizionäre hatten Goma nach tagelangen schweren Kämpfen eingenommen.

In den Außenbezirken der Stadt seien immer noch einzelne Explosionen und Schüsse zu hören, sagte ein Anrainer. Seit Freitag seit die Bevölkerung der Millionenstadt mit ständigen Wasser- und Stromausfällen konfrontiert, teilte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen mit. Die Versorgung mit Nahrungsmitteln sei gefährdet. In den vergangenen Tagen habe es zudem mehrere Angriffe auf humanitäre und medizinische Einrichtungen gegeben, so die Hilfsorganisation. Nachdem am Mittwochmorgen die Kämpfe offenbar nachließen, bereite sich Ärzte ohne Grenzen darauf vor, neue Teams nach Goma zu schicken.

Unterdessen verließen zahlreiche Söldner das Land in Richtung Ruanda. Am Grenzübergang zwischen Goma und der ruandischen Zwillingsstadt Gisenyi sahen Reuters-Reporter Dutzende Männer mit europäischem Erscheinungsbild, einige von ihnen in Tarnkleidung. Nach Angaben von UN-Insidern und ruandischen Beamten handelt es sich um Söldner, die vom Kongo angeheuert wurden. Mehrere hätten rumänische Pässe gehabt.

Die privaten Sicherheitskräfte boten den kongolesischen Truppen Ausbildung und Beratung an und wurden zum Schutz von Goma eingesetzt. Sie leisteten aber offenbar wenig Widerstand, als Kämpfer der M23 in das Stadtzentrum einmarschierten. Nach Ansicht von UN-Experten und der kongolesischen Regierung wird die Miliz von Ruanda unterstützt.

Der ruandische Präsident Paul Kagame hatte sich angesichts der Kämpfe im Kongo für eine Waffenruhe ausgesprochen. Er ließ aber nicht erkennen, dass er Forderungen nach einem Abzug der ruandischen Truppen und der von ihnen unterstützten M23-Rebellen nachgeben will. Er habe mit US-Außenminister Marco Rubio über eine nötige Waffenruhe im Osten des Kongos gesprochen, schrieb Kagame auf dem Kurznachrichtendienst X. Die Ursachen des Konflikts sollten ein für alle Mal angegangen werden.

Rubio sei wegen der Lage in dem zentralafrikanischen Land sehr besorgt und fordere eine sofortige Waffenruhe in der Region, erklärte das US-Außenministerium. Alle Parteien sollten die territoriale Integrität respektieren.

Die aus acht Staaten bestehende Ostafrikanische Gemeinschaft, der auch Kongo und Ruanda angehören, plante einen Krisengipfel am Mittwochabend. Aus ruandischen Regierungskreisen verlautete, dass Kagame daran teilnehmen werde. Der kongolesische Präsident Felix Tshisekedi werde nicht erwartet, hieß es aus dem Präsidialamt. Er sollte am Mittwoch eine Rede an die Nation halten.