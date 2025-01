Bist du bereit für die Zukunft? Werde Teil der elektrisierenden Welt von Fiegl + Spielberger!

Du möchtest nicht irgendeine Ausbildung, sondern die beste Grundlage für deine Zukunft? Dann bist du bei Fiegl + Spielberger richtig! Hier gestaltest du von Anfang an mit und tauchst in die faszinierende Welt der Elektrotechnik und Elektronik ein.

Was dich bei Fiegl + Spielberger erwartet:

Learning by doing:

Theorie ist wichtig, aber bei uns zählt die Praxis! Schon früh packst du bei spannenden Projekten mit an und übernimmst Verantwortung. So wirst du bestens auf alle Herausforderungen im Berufsleben vorbereitet.

Erfolg ist kein Solo-Projekt! Bei uns arbeitest du in einem motivierten Team, das zusammenhält und gemeinsam wächst. Hier triffst du auf Kolleginnen und Kollegen, die immer ein offenes Ohr für dich haben – und mit denen Arbeiten einfach Spaß macht.

Mit einer Ausbildung bei uns startest du durch – ob in der Entwicklung, im Service oder in der Programmierung. Du legst den Grundstein für eine spannende Karriere in einer Branche, die niemals stillsteht und immer neue Möglichkeiten bietet.