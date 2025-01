Totalsperre als Folge: Schneebedeckte Fahrbahn sorgte für Unfall auf der Hochkönigstraße

St. Johann in Tirol – Mittwochfrüh gegen 4.45 Uhr war ein 47 Jahre alter Ungar auf der Hochkönigstraße (B 164) aus Richtung Fieberbrunn kommend mit seinem Wagen in Richtung St. Johann unterwegs. Wohl aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse kam der Mann in einer Rechtskurve über die Fahrbahnmitte auf die linke Straßenseite und prallte dabei gegen einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 47-jährigen Deutschen gelenkt wurde.