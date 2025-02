Der Wirtschaftsball in Innsbruck: Die Bilder vom Highlight der Tiroler Ballsaison

Die Damen zum Teil in bodenlangen Abendkleidern, die Herrn im Smoking, dunklem Anzug und sogar vereinzelt im Frack. Die 3500 Besucherinnen und Besucher haben sich für den Ball der Tiroler Wirtschaft am Samstagabend herausgeputzt. Das Highlight der Tiroler Ballsaison ist ein Pflichttermin für Prominenz aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Es wurde genetzwerkt, gefeiert, geflirtet und getanzt.

Manchmal wurde es richtig eng auf den Tanzflächen in den verschiedenen Sälen und Foyers des Congress Innsbruck. In der Dogana sorgten traditionell das Pepe Lienhard Orchester und die Band Good Vibrations mit leidenschaftlichen Rhythmen für eine unvergessliche Atmosphäre. Im Saal Tirol spielte Sound Express Tirol auf, während das Kristallfoyer mit Pop- und Rockmusik von iXact zum Tanzen einlud.

In der Orangerie entführte Jack Marsina & Flo’s Jazz Casino die Gäste mit Swing-Klängen in die glamourösen 20er- und 30er-Jahre. So wurde für jeden Geschmack etwas geboten.