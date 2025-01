Wollen die Grönländer eigentlich Amerikaner werden? Umfrage mit deutlichem Ergebnis

Kopenhagen – Die große Mehrheit der Grönländer will laut einer Umfrage nicht Teil der USA werden. Die dänische Zeitung Berlingske und die grönländische Zeitung Sermitsiaq veröffentlichten am Mittwoch die Umfrage, gemäß der 85 Prozent der Grönländer eine Übernahme ihrer Insel durch die USA ablehnen. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump seine Annexionspläne gegenüber Grönland, das als autonomes Gebiet zu Dänemark gehört, bekräftigt.

Sechs Prozent der in der Umfrage befragten Grönländer sagten, sie seien für eine Übernahme durch die USA, neun Prozent waren unentschlossen. Die Umfrage ergab außerdem, dass 45 Prozent der Grönländer Trumps Interesse an ihrer Insel als „Bedrohung“ sehen, während 43 Prozent es als „Gelegenheit“ sehen. Dreizehn Prozent waren auch in dieser Frage unentschlossen.