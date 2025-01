Syriens De-facto-Herrscher Al-Sharaa zum Übergangspräsidenten ernannt

Damaskus – Nach dem Machtwechsel in Syrien ist De-facto-Herrscher Ahmed al-Sharaa zum Übergangspräsidenten ernannt worden. Wie die syrische Staatsagentur SANA nach einem hochrangigen Treffen in Damaskus berichtete, soll al-Sharaa in der Übergangsphase die Aufgaben des Staatschefs übernehmen. Al-Sharaa, früher unter seinem Kampfnamen Mohammed al-Jolani bekannt, führte die sunnitisch-islamistische Organisation Hayat Tahrir al-Sham (HTS).