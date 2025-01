Kaum Hoffnung auf Überlebende bei Flugzeugkollision in USA

Nach der Kollision eines Passagierflugzeugs mit einem Militärhubschrauber beim Landeanflug über der US-Hauptstadt Washington gibt es kaum Hoffnung auf Überlebende. Mehrere Leichen seien aus dem eiskalten Wasser des Flusses Potomac geborgen worden, erfuhr Reuters aus dem Umfeld der Rettungskräfte am Donnerstag. Insgesamt waren 67 Menschen an Bord. Der Sender CBS spricht von 18 bisher geborgenen Toten.

Nach Angaben des US-Eiskunstlaufverbands waren etwa 15 seiner Sportler an Bord des Regionaljets von American Airlines, der aus Wichita im Bundesstaat Kansas kam. Auch Athleten aus Russland seien in der Maschine gewesen, berichteten russische Staatsmedien. An Bord des Black-Hawk-Hubschraubers befanden sich drei Soldaten. US-Präsident Donald Trump deutete an, dass er die Hubschrauber-Besatzung und den Tower für den Absturz verantwortlich macht.

Offizielle Angaben zu Todesopfern gab es zunächst nicht. US-Senator Roger Marshall aus Kansas sagte jedoch auf einer Pressekonferenz auf dem Reagan-Flughafen, dass es "wirklich hart ist, wenn man wahrscheinlich über 60 Menschen aus Kansas gleichzeitig verliert". Russland sprach den Angehörigen seiner Staatsbürger inzwischen sein Beileid aus. Die früheren Weltmeister im Eiskunstlauf, Jewgenia Schischkowa und Wadim Naumow, seien an Bord gewesen.

Eine Webcam des Kennedy Centers in Washington zeigte um 21.47 Uhr (Ortszeit) eine Explosion in der Luft über dem Fluss. Anschließend war ein brennendes und schnell sinkendes Flugzeug zu sehen. Aus dem Funkverkehr zwischen dem Tower und dem Hubschrauber geht hervor, dass dessen Besatzung wusste, dass sich das Flugzeug in der Nähe befand. Taucher hätten inzwischen einen der beiden Flugschreiber, die sogenannte Black Box, aus dem Potomac gezogen, berichtete CBS. Darin werden Daten gesammelt und auch der Funkverkehr und die Kommunikation im Cockpit mit aufgezeichnet.

Am Reagan-Airport versammelten sich Menschen, die auf Nachrichten zum Schicksal ihrer Angehörigen warteten. Von den Behörden gebe es aber kaum Angaben, sie informierten sich eher aus den Medien, sagten einige von ihnen. Eine Frau sagte offenbar mit Blick auf eine ihr nahestehende Person, sie wisse nicht, ob sie in dem Flugzeug gewesen sei. Dann brach sie in Tränen aus. Hamaad Raza sagte einem Lokalsender, seine Frau habe ihm eine Nachricht geschrieben, dass sie in 20 Minuten landen werde. Seine Antwort habe nicht mehr vollständig an ihr Handy übermittelt werden können. "Da habe ich gemerkt, dass etwas nicht stimmt."

Trump schrieb auf seinem Portal Truth Social, der Hubschrauber sei über einen längeren Zeitraum direkt auf das Flugzeug zugeflogen. "Es ist eine klare Nacht, die Lichter des Flugzeugs leuchteten, warum ist der Hubschrauber nicht hoch oder runter gegangen oder hat gedreht?" Der Tower hätte der Besatzung des Helikopters sagen müssen, was zu tun ist, anstatt zu fragen, ob sie das Flugzeug gesehen hat. "Das ist eine schlimme Situation, die anscheinend hätte verhindert werden müssen. NICHT GUT!!!"