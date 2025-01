Henckel-Donnersmarck wird Chefredakteurin von "Jetzt"

Novak stellte "Jetzt" im November des Vorjahres als Projekt vor. Nur wenn sich im Vorfeld genug Leute finden, die in Form einer Mitgliedschaft an dem Digitalmedium interessiert sind, werde es auch realisiert, hieß es damals. Geplant sind zwei ausführliche Artikel pro Tag - in Schriftform und in Audioform zum Anhören per App. Eine in etwa zehn- bis zwölfköpfige Redaktion soll etwa in Form von Diskussionen in ständigem Austausch mit den zahlenden Mitgliedern stehen und ihren Blick auf drängende Themen richten. Mit "Jetzt" will Novak auf Fakten und Unabhängigkeit setzen, um das Vertrauen - speziell bei jüngeren Personen - wieder herzustellen und einen Diskurs im Land zu ermöglichen. Vorbild ist "Zetland" aus Dänemark, das als strategischer Partner die Technik liefert.