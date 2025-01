19-Jähriger in Nauders 200 Meter von Lawine mitgerissen

Glück im Unglück hatte am Mittwoch ein Skifahrer aus Italien. Er wurde in Nauders im freien Skiraum von einem Schneebrett erfasst, konnte sich jedoch selbst befreien.

Nauders – Trotz aller Lawinenwarnungen verließ ein 19-jähriger Skifahrer aus Italien am Mittwoch die Skipiste im Bereich Zirmbahn in Nauders und fuhr in den freien Skiraum. Er querte den 40 Grad steilen Hang etwa 150 Meter und wartete dort darauf, dass sein Freund nachkommt. Währenddessen wurde der Skifahrer von einem Schneebrett erfasst und 200 Meter mitgerissen. Er verlor dabei beide Ski, hatte jedoch Glück und wurde nur teilverschüttet. Nach eigenen Angaben unverletzt konnte sich der junge Mann selbst aus den Schneemassen befreien.