Frachtunternehmen im Unterland wurde Opfer von Betrug: Mehr als 10.000 Euro Schaden

Ein Unternehmen im Tiroler Unterland wurde in der Zeit vom 24. bis 29. Jänner Opfer eines schweren Liefer- bzw. Frachtbetruges. Die Firma kontaktierte elektronisch ein italienisches Frachtunternehmen und vergab an dieses erstmals den Auftrag, in der Provinz Parma Ware in Form von 30 Paletten Tomatenkonserven zu laden und nach Oberösterreich zu liefern.