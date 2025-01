Acht Geiseln im Gazastreifen freigelassen – Israel und Hamas ringen um die Bildsprache

Tel Aviv, Gaza City – Die Hamas hat am Donnerstag weitere acht Geiseln freigelassen, darunter drei Israelis und fünf Thailänder, die ebenfalls am 7. Oktober 2023 verschleppt worden waren. Die acht Personen wurden dem Roten Kreuz übergeben, das sie nach Israel brachte.

Im Gegenzug sollten mehr als 100 Palästinenser aus der Haft in Israel freikommen. Dabei kam es jedoch zu einer unerwarteten Verzögerung.

Die Soldatin Agam Berger wurde mit einer Uniform ausgestattet und musste von einer Bühne winken, umringt von vermummten, schwer bewaffneten Hamas-Leuten. Die beiden anderen Israelis wurden offenkundig verängstigt durch eine jubelnde Menschenmenge geführt. Als Ort für das Spektakel hatte die Hamas einen Platz in der Nähe des Hauses ihres von Israel getöteten Anführers Yahya Sinwar gewählt.

Der Premier wandte sich am Donnerstag an die USA, Katar und Ägypten, die den Deal mit der Hamas eingefädelt hatten: „Ich verlange, dass die Vermittler dafür sorgen, dass sich solche schrecklichen Szenen nicht wiederholen, und die Sicherheit unserer Geiseln garantieren.“

Es galt aber als unwahrscheinlich, dass Netanjahu die Umsetzung des Abkommens mit der Hamas für längere Zeit stoppen würde. Der Nahost-Gesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, hatte bereits die Freilassung einer israelisch-amerikanischen Geisel noch in dieser Woche angekündigt. Witkoff war am Donnerstag in der Region.