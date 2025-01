Übergabe weiterer Geiseln in Gaza an Rotes Kreuz begonnen

Die israelische Soldatin Agam Berger wurde bereits in Jabaliya freigelassen. Im Gegenzug wird mit der Freilassung Dutzender palästinensischer Häftlinge gerechnet.

Tel Aviv, Gaza – Die islamistische Terrororganisation Hamas hat im Gazastreifen mit der Freilassung weiterer Geiseln begonnen. In einer Fernseh-Liveübertragung war zu sehen, wie zunächst die israelische Soldatin Agam Berger (20) zwischen Trümmern in Jabaliya von vermummten Bewaffneten an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben wurde. Zuvor musste sie auf einer Bühne einer Menge zuwinken. Wie die israelische Armee mitteilte, ist Berger bereits in Israel.

Berger sei von Spezialkräften der Armee und des Geheimdienstes begleitet nach Israel gebracht worden, erklärte die Armee. Dort solle sie einer ersten medizinischen Untersuchung unterzogen werden. Ihre Familie verfolgte die Zeremonie im Fernsehen und reagierte mit begeistertem Jubel auf den Anblick der jungen Frau.

Der israelische Fernsehsender Channel 13 berichtete zuvor, die palästinensische Terrororganisation Islamischer Jihad werde die beiden Deutsch-Israelis Arbel Yehud (29) und Gadi Moses (80) freilassen. Die Organisation veröffentlichte kurz vor der erwarteten Freilassung ein Video, das zeigte, wie Yehud und Moses sich treffen und umarmen. In der Stadt Gaza sollten wiederum fünf thailändische Arbeiter dem Roten Kreuz übergeben werden.

110 palästinensische Häftlinge sollen freikommen

Die freigelassenen Geiseln sollen zunächst in ein israelisches Militärlager am Rande des Gazastreifens und von dort aus in vier verschiedene Krankenhäuser in Israel gebracht werden. Im Gegenzug sollen 110 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

Mehr als 30 der 110 Häftlinge sollen zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden sein. Israelischen Medienberichten zufolge ist darunter auch Zakaria Zubeidi, der während der zweiten palästinensischen Intifada Befehlshaber des militärischen Arms der Fatah-Bewegung in Jenin im nördlichen Westjordanland war. Dabei wurden zwischen 2000 und 2005 rund 3.500 Palästinenser getötet, mehr als 1.000 Israelis kamen bei Anschlägen von Palästinensern ums Leben. Vor einigen Jahren waren er und weitere Häftlinge durch einen Tunnel aus einem israelischen Hochsicherheitsgefängnis entkommen, wurden aber wieder gefasst. Freikommen soll Medien zufolge außerdem Mahmoud Atallah, der eine lebenslange Haftstrafe plus 15 Jahre für die Ermordung einer Palästinenserin verbüßt, die der Kollaboration mit Israel beschuldigt wurde.

Für die fünf thailändischen Geiseln werden keine palästinensischen Häftlinge entlassen. Israelische Medien meldeten, sie kämen im Rahmen einer Vereinbarung zwischen der Hamas und Thailand frei.

Geisel-Deal sieht Freilassung von insgesamt 33 Geiseln vor