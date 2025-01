Wirbel um Fan-Chat: Culcha Candela bittet um Entschuldigung

Auf die scherzhafte Frage einer jungen Frau, ob die Band an ihrem Geburtstag spielen könnte, antwortete Culcha Candela aus der Sicht vieler Fans arrogant.

Nach Wirbel in den sozialen Medien um eine Reaktion von Culcha Candela („Hamma") auf eine Geburtstagsanfrage einer Frau hat sich die Band entschuldigt. „Es tut uns sehr leid, dass wir einer jungen Frau gegenüber in einer Unterhaltung auf Instagram einen unangemessenen Ton angeschlagen haben", schrieb die Berliner Gruppe in einem Instagram-Post.