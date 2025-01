Alois Stöger will Antwort auf Anfrage gerichtlich erreichen

Er habe aber keine konkrete Antwort erhalten, so Stöger zur APA. "Ein Minister darf Weisungen erteilen, aber er muss sich im Nationalrat dafür rechtfertigen", erklärte der ehemalige Sozialminister und derzeitige geschäftsführende SPÖ-Vorsitzende in Oberösterreich, warum er das nicht hinnehmen wollte und einen alternativen Weg gewählt habe: Er fragte nach dem Auskunftspflichtgesetz an. Aber das Ministerium verweigerte die Antwort neuerlich - nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern weil man die Ansicht vertrat, Stöger stehe kein Auskunftsanspruch aufgrund des Auskunftspflichtgesetzes zu. Er müsse als Abgeordneter sein Interpellationsrecht nutzen, also eine parlamentarische Anfrage stellen, hieß es in dem abschlägigen Bescheid.