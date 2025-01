Corona: Vertrauen in Politik sank, Maßnahmen aber goutiert

Das Vertrauen der Österreicher in die Politik ist durch die Corona-Pandemie gesunken. 52 Prozent der Befragten gaben in einer Umfrage des Unique Research-Instituts (für den "Pragmaticus") an, dass das Vertrauen in die Politik geschwächt wurde. 35 Prozent sahen es als nicht beeinflusst. Nur 10 Prozent meinten, dass das Vertrauen gestärkt wurde, 4 Prozent machten keine Angabe. Die Maskenpflicht fanden hingegen 81 Prozent "absolut" oder "teilweise bzw. zeitweise" richtig.