„Open Faces“ Freeride Contest gastiert am Samstag im Alpbachtal

Rund 80 StarterInnen werden am Samstag im Rahmen der „Open Faces“-Tour mit Ski und Board vom Widersberger Horn herunterfahren. Dabei können Punkte für die Qualifikation zur Freereride World Tour gesammelt werden.

Alpbach – Nun ist es fix: Im Alpbachtal wird sich am Samstag die Freeride-Community treffen. Dann steht nämlich der Tour-Stopp des „Open Faces Contest“ am Programm. Der Termin am 1. Februar war zwar schon lange fixiert, endgültig bestätigt wurde er aber erst am Mittwoch, nachdem klar war, dass die Schneelage einen Contest am Wiedersberger Horn zulässt, wie Stefan Leitner vom Skigebiet SkiJuwel Alpbachtal Wildschönau erklärt.

Um 10 Uhr geht es am Samstag direkt neben der Hornbahn 2000 los, rund 80 „RiderInnen“ werden mit Ski oder Snowboard am Start sein. „Das Interesse an unserem Contest ist extrem hoch, nachdem wir der einzige dieser Art in Österreich sind“, so Leitner. Und damit meint er Folgendes: Wer sich für die Freeride World Tour (FWT), quasi den „Weltcup“ der FreeriderInnen, qualifizieren will, muss dafür Punkte sammeln. Damit fängt man bei „Ein-Stern-Bewerben“ („Freeride World Qualifier“ oder FWQ 1*) an und arbeitet sich dann über FWQ 2* usw. weiter nach oben.

Lange Warteliste

„Wir hatten im Vorjahr rund 80 TeilnehmerInnen aus 13 Ländern und eine Warteliste von 270 Personen “, unterstreicht Leitner das große Interesse am eben einzigen FWQ 1*-Contest in Österreich. Wer hier teilnimmt, muss mindestens 18 Jahre alt sein – nach oben sind keine Grenzen gesetzt, auch über 50-Jährige waren im vergangenen Jahr am Start, erzählt Leitner. Aber auch der „Nachwuchs“ wird in Alpbach gefördert: Die jungen Talente im Alter von 16 und 18 Jahren gehen bei der „Freeride Junior Tour“ (FJT 2*) an den Start.

„Open Faces“ im Alpbachtal 2024

LED-Leinwand, DJ und After-Party