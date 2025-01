Von Auto niedergefahren: Zwei junge Urlauber in St. Anton schwer verletzt

St. Anton – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend in St. Anton am Arlberg. Gegen 20.45 Uhr fuhr ein 41-jähriger Kroate mit seinem Auto im Bereich des Kandaharweges in Richtung Galzigbahn. In einer Linkskurve erfasste das Fahrzeug zwei junge Urlauber aus Schweden, die sich am Fahrbahnrand befanden.