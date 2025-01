Trump, Putin, China und ein nötiges „Europa First“

Vieles hat man Europa vorgeworfen – und einiges an Kritik ist auch berechtigt: Etwa, dass man sich bei der Sicherheit auf die Amerikaner, bei der Energie auf die Russen und als günstigen Vorlieferanten auf die Chinesen verlassen hat.

Jetzt ist die Welt stark im Umbruch, von der Sicherheit über die für selbstverständlich gehaltenen Freiheitsrechte bis zum Wohlstand scheint nichts mehr sicher. Russland scheut für seine Planspiele auch von Kriegen nicht mehr zurück, China treibt seine Weltmacht-Vorhaben auf allen Gebieten, gerade auch in der Wirtschaft, massivst voran. Und die Supermacht USA ist unter Donald Trump höchst unberechenbar geworden.

Will Europa hier nicht zerrieben werden, braucht es statt Streitereien und Egoismen dringend ein Zusammenrücken. Trump predigt seinen rücksichtslosen Kurs „America First“, die Antwort der lange blauäugigen EU muss ebenso ein „Europa First“ sein. Eines, das die Interessen der Mitgliedsländer bündelt und auch entschieden vertritt. Nach wie vor ist Europa nämlich auch bei aller Eigenkritik der wohl lebenswerteste und sozialste Kontinent.

Die Rede war von einem „Vereinfachungsschock“ und einer „Revolution“. Bislang sind dies freilich bloß Überschriften. Im Eigen-Marketing von großspurigen Ankündigungen ist die EU ja durchaus an der Weltspitze, leider haperte es dann sehr oft an einer schnellen und effektiven Umsetzung. Der Elchtest, ob es diesmal anders ist, steht bei den konkreten Maßnahmen schon sehr bald an.