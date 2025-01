In ein neues Leben tanzen

Milena ist eines von tausenden Kindern, die aus Bergkarabach fliehen mussten. Gemeinsam mit ihren Eltern, ihrer kleinen Schwester und ihrem Bruder fand sie 2023 in Gawar, einer Stadt in Armenien, eine neue Heimat. Die Familie hat ein gutes Leben geführt. Milenas Mutter war Gouverneurin, ihr Vater arbeitete bei der Gemeinde. Doch der Krieg änderte alles.

In Gawar findet die Familie nur eine kleine Mietwohnung. Ihre Ersparnisse und geringe staatliche Hilfen sind ihre einzige Lebensgrundlage, denn Arbeit gibt es nicht. Die Angst vor der ungewissen Zukunft ist erdrückend.

Im Januar 2024 besucht Milena zum ersten Mal das „Kleine Prinz Zentrum“ der Caritas. Die Spuren des Krieges sind deutlich zu sehen: In Milenas Augen spiegeln sich Panik und die Angst vor einem neuen Krieg. Das Gefühl von Unsicherheit und Fremdheit begleitet sie jeden Tag. Was Milena braucht, ist ein sicherer Ort, an dem sie und ihre Familie Vertrauen fassen können.