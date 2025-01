Wie ein Tischlerlehrling zum Chef eines Modehauses wurde

Die Karriere von Günter Vettori nahm einige unerwartete Abzweigungen. Ihren Ursprung hatte sie allerdings in der Lehre.

Wer über den Oberen Stadtplatz in Hall spaziert, kommt an Günter Vettori kaum vorbei. Vergangenen Herbst hat sein Damenmodengeschäft nämlich gegenüber noch einen großen Bruder bekommen, in dem Männer- und Sportmode sowie Sportartikel verkauft werden. Wer nun denkt, Geschäftsführer Vettori habe seine Wurzeln im Handel, irrt aber. Die Geschichte geht nämlich ganz anders.