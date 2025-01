„Man muss Eigenverantwortung übernehmen!“

Vom Lehrling zum Chef: Florian Wechselberger gründete nach der Maurerlehre seine eigene Firma in Mils.

Herr Wechselberger, wie verlief Ihr bisheriger beruflicher Werdegang?

Florian Wechselberger: Nach der Hauptschule besuchte ich den polytechnischen Lehrgang. Anschließend habe ich mich entschlossen, die Maurerlehre zu absolvieren. Nach dem Bundesheer stieg ich wieder in das Berufsleben ein und besuchte die dreijährige Bauhandwerkerschule (Polierschule). Als Vorarbeiter und ausgebildeter Polier einer kleinen Baufirma leitete ich sehr viele Baustellen im Tiroler und auch Vorarlberger Raum. Nach ein paar Jahren als Baustoffverkäufer wechselte ich dann als Techniker und später dann als Bauleiter in das Baumanagement. 2020 entschloss ich mich dann, mein eigenes Unternehmen WEX Bau & Schalungsverleih zu gründen. 2021 absolvierte ich auch noch die Bauleiterausbildung an der BAUAkademie Innsbruck.

Was hat Sie dazu bewogen, in Ihrer Jugend eine Lehre zu beginnen?

Wechselberger: Diese Entscheidung wurde von mehreren Faktoren beeinflusst. Zuallererst spielte das Streben nach praktischer Erfahrung eine entscheidende Rolle. Die Lehre bietet diesen einzigartigen Vorteil, sich neben der theoretischen Ausbildung in der Berufsschule hauptsächlich praktische Fähigkeiten anzueignen. Auch der Wunsch, finanziell unabhängig zu sein, spielte für mich eine Rolle. Darüber hinaus war das Interesse am Baugewerbe ein Beweggrund.

Was gefällt Ihnen besonders an Ihrem Beruf?

Wechselberger: Als gelernter Maurer erlernt man eine Vielzahl von handwerklichen Fähigkeiten. Am Bau ist man ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Auch die abwechslungsreiche Arbeit bei den unterschiedlichsten Projekten macht diesen Beruf für mich so interessant und man ist ständig in der frischen Luft.

Beschreiben Sie bitte die Angebotspalette Ihres Betriebes.

Wechselberger: Als Firma WEX Bau & Schalungsverleih biete ich neben div. Baumeisterarbeiten, wie Umbauten, Aufstockungen, Zubauten, Gartenmauern, Poolbau usw. auch Wand- und Deckenschalungen, Gerüste und div. Maschinen zum Ausleihen an.

Warum ist es so schwierig, Jugendliche für einen Lehrberuf zu begeistern?

Wechselberger: Bei vielen Jugendlichen mangelt es meiner Meinung nach grundsätzlich am Interesse oder an der Begeisterung für etwas. Auch der zunehmende Einfluss von sozialen Medien und das Streben nach akademischen Abschlüssen spielt hier eine Rolle. Vielleicht sollte man auch in diesen Bereichen ansetzen, um Jugendlichen handwerkliche oder traditionelle Berufe inkl. Aufstiegschancen schmackhafter zu machen.

Was raten Sie jungen Lehrlingen?

Wechselberger: Jungen Lehrlingen kann ich raten, dass sie für den auserwählten Beruf Interesse zeigen. Die Ausbildung ist der Anfang des beruflichen Werdegangs. Weiters finde ich es auch wichtig, das Erlernte umzusetzen und Eigenverantwortung zu übernehmen. Lehrlinge sollten auch neugierig und offen für Weiterbildungsmöglichkeiten sein. Somit erhöhen sich auch die Berufschancen.

Wie sehen Sie die Karrierechancen in Ihrem Beruf?

Wechselberger: In unserer Branche kann man sich auf verschiedene Bereiche spezialisieren, wie z. B. Hochbau, Tiefbau, Sanierung oder auch Restaurierung. Eine Spezialisierung in einem Nischenbereich kann die Karrierechancen durchaus verbessern und höhere Verdienstmöglichkeiten bieten. Auch als Maurerlehrling kann man es mit viel Fleiß und Konsequenz bis zum Baumeister schaffen.