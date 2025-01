„Bregret“ statt Brexit: Warum immer mehr Briten den EU-Austritt bedauern

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gaben im Januar 55 Prozent der befragten Erwachsenen an, es sei falsch gewesen, für den EU-Austritt zu stimmen, nur 30 Prozent halten den Schritt immer noch für eine gute Idee. Die Wortschöpfung „Bregret“ aus Brexit und „regret“ (bedauern, bereuen), erfreut sich großer Beliebtheit.

An diesem Freitag jährt sich der schicksalhafte Schritt der britischen Regierung, der jahrelange Verhandlungen und Proteste vorausgingen, zum fünften Mal. Kaum jemand zieht ein positives Fazit. „Die Brexit-Befürworter versprachen ein neues Zeitalter“, schreibt die Zeitung Independent. Ein halbes Jahrzehnt später sei das Ziel in vielen Bereichen aber verfehlt.

Der Auswertung „The Brexit Files: from referendum to reset“ zufolge hat sich die Einschätzung bestätigt, dass der Brexit wirtschaftlich eine Art „platten Reifen“ für Großbritannien bedeuten würde, wenn auch keinen Autounfall. Einer anderen Studie aus dem vergangenen September zufolge leidet insbesondere der Außenhandel mit der EU immer stärker. Im- und Exporte seien stark eingebrochen, heißt es in dem Bericht der Aston University in Birmingham.

Zwischen 2021 und 2023 – den Jahren unmittelbar nach dem britischen Austritt aus der EU-Zollunion und dem Binnenmarkt – sank der Wert der britischen Warenexporte in die EU demnach um 27 Prozent, der Wert der Importe um 32 Prozent. In jedes EU-Land wurden 1645 Arten britischer Produkte weniger exportiert. Dies traf kleinere EU-Volkswirtschaften stärker als größere wie Deutschland.

Keir Starmer kommt am Montag als erster britischer Premier seit dem Abschied aus der Gemeinschaft im Zuge eines informellen Treffens zum Thema Verteidigung in Brüssel mit seinen EU-Amtskollegen zusammen. Eine erste konkrete Übereinkunft zwischen den beiden Seiten könnte laut Experten noch heuer erzielt werden.

„Ich denke, es wird in der ersten Hälfte dieses Jahres eine Art Neustart in den Sicherheitsbeziehungen geben – im Frühjahr wird hoffentlich ein Partnerschaftsabkommen erzielt, das dann auf längere Sicht wahrscheinlich zu einem Vertrag wird“, sagte der Direktor des Centre for European Reform, Charles Grant, jüngst voraus. Jannike Wachowiak vom Thinktank „UK in a Changing Europe“ erwartet Ähnliches: „Das erste, was wir wahrscheinlich sehen werden, ist eine Art gemeinsame, nicht bindende Erklärung zu Außenpolitik, Sicherheit und Verteidigung.“ Auch sie sieht gute Chancen dafür bereits in der ersten Jahreshälfte.