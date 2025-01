„Das bedeutet Führung“: Kurz unterstützt Merz und gibt Merkel Schuld an AfD-Stärke

Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) unterstützt den Kurs des Unions-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz für eine Asylwende in Deutschland und macht die Politik der deutschen Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) für den Aufstieg der rechten AfD verantwortlich. „Ohne die falsche Migrationspolitik seit dem Jahr 2015 würde es in Deutschland überhaupt gar nicht so eine starke AfD geben“, sagte Kurz der deutschen Bild-Zeitung (online) vom Freitag.