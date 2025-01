270 Handys gesammelt: Lienzer Schule auf Platz 1 bei Wundertüten-Challenge in Tirol

Mit der Ö3-Wundertüte werden alte Handys gespendet und so der Umwelt und Familien in Not geholfen. Die SchülerInnen der Mittelschule Egger-Lienz waren in Tirol mit 270 Handys die Sammel-Sieger.

Lienz – Unbenutzte Handys aus der Schublade holen und spenden – und so der Umwelt und Familien in Not helfen: Das ist die einfache Idee der Ö3-Wundertüte. Einen ganz speziellen Beitrag haben dieses Jahr wieder die Schulen geleistet. Diese haben in Österreich 12.662 Handys gesammelt und dabei Themen wie Umweltschutz und den Umgang mit Ressourcen mit sozialen Fragen wie etwa versteckter Armut vernetzt.

In Tirol konnte sich die Mittelschule Egger-Lienz durchsetzen. Die SchülerInnen sammelten dort 270 Handys. Auf Platz 2 des Rankings liegt die Volksschule Rietz mit 248 ausrangierten Telefonen. Die Volksschüler in Münster spendeten 208 Handys.

380.000 alte Handys gespendet

Österreichweit haben die HTL Steyr, die Ökolog-Volksschule Bludenz und die NMS Schörfling am meisten zum Sammelergebnis beitragen können.

Seit November lief die Aktion der Ö3-Wunderüte. 380.000 nicht mehr benutzte Handys haben die ÖsterreicherInnen im 20. Jahr gegeben. Die Geräte werden jetzt laut Ö3 in einem umweltgerechten Prozess verwertet. Der Erlös von rund 600.000 Euro geht dann jeweils zur Hälfte an die Soforthilfefonds von Licht ins Dunkel und der Caritas und ermöglicht schnelle Hilfe für Familien in Notlagen in Österreich.