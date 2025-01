Weitere vier Wochen: René Benko muss bis Ende Februar in U-Haft bleiben

Nachdem letzten Freitag die U-Haft über René Benko verhängt worden war, wurde sie nun um weitere vier Wochen verlängert. Das Gericht geht weiterhin von einem dringenden Tatverdacht aus. Die nächste Haftprüfungsverhandlung findet spätestens am 28. Februar statt.

Wien – Der vor einer Woche festgenommene Signa-Gründer René Benko muss vorerst bis Ende Februar in Untersuchungshaft bleiben. Das Landesgericht für Strafsachen in Wien hat heute (Freitag) die wegen Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr über Benko verhängte U-Haft um einen Monat verlängert. Das Gericht geht weiterhin von dringendem Tatverdacht aus. Spätestens am Freitag, dem 28. Februar, muss neuerlich über die Verlängerung der U-Haft entschieden werden.