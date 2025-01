Tiroler Lamparter muss sich in Seefeld nur Kombi-Star Riiber geschlagen geben

Seefeld – Jarl Magnus Riiber hat sich am ersten Tag des Nordic Combined Triple in Seefeld seinen 77. Weltcupsieg in der Nordischen Kombination geholt. Der Norweger gewann am Freitag den Sprint (10 km Langlauf und ein Sprung) vor dem Rumer Johannes Lamparter und seinem Landsmann Jens Luraas Oftebro. Im Massenstart der Frauen gewann Ida-Marie Hagen auch den siebenten Saison-Bewerb. Die Salzburgerin Claudia Purker wurde Siebente.