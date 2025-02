Drei Tote in der Ukraine bei russischen Raketenangriffen

Nach ukrainischen Angaben sind bei russischen Luftangriffen drei Menschen gestorben. Eine Rakete sei in einem Wohnhaus in der Stadt Poltawa eingeschlagen und habe mindestens zwei Menschen getötet und sieben verletzt, erklärte das ukrainische Innenministerium am Samstag. Eine Person ist laut dem dortigen Bürgermeisters in der Stadt Charkiw bei einem Angriff gestorben. Bei einem Raketenschlag am Freitag in der südlichen Stadt Odessa wurden mindestens sieben Menschen verletzt.