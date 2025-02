Tote und Verletzte in Ukraine bei russischen Luftschlägen

Bei russischen Luftangriffen auf Städte in der Ukraine sind mehrere Menschen getötet und weitere verletzt worden: In Poltawa in der Zentralukraine meldeten die Behörden drei Tote und zehn Verletzte, unter ihnen Kinder, nach dem Einschlag einer Rakete in einem Wohnhaus. In Sumy im Nordosten seien zwei Menschen bei einem russischen Angriff getötet worden, teilten die Behörden am Samstag mit. Auch in Charkiw im Osten kam laut der Stadt ein Mensch bei einem Drohnenangriff um.