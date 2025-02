Prozess nach Geiselnahme im AMS Gmunden

Nach einer Geiselnahme im AMS Gmunden im Herbst des Vorjahres steht am 6. Februar ein 37-Jähriger in Wels vor Gericht. Der Vorwurf lautet erpresserische Entführung und Nötigung. Dafür droht eine Freiheitsstrafe von zehn bis 20 Jahren Haft. Die Staatsanwaltschaft beantragt zudem eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum.

Als der Mann am 19. September 2024 in das AMS-Gebäude kam, habe er in seinem Rucksack drei große Küchenmesser und vier Handschellen gehabt, heißt es in der Anklage. Bei einem Infostand soll er den dortigen Betreuer nach zwei weiteren Mitarbeitern gefragt haben.