Wegen Defekts angehalten: Mopedfahrer (15) von Auto angefahren und tödlich verletzt

Ein 15-Jähriger wurde am Donnerstagabend in Steyregg (Bezirk Urfahr Umgebung) von einem Auto angefahren und tödlich verletzt. Gegen 19.30 Uhr hielt der Jugendliche sein Moped auf der Pleschinger Landesstraße wegen eines technischen Defekts an. Ein nachfahrender Pkw-Lenker, der ihn im Dunkeln übersehen hatte, prallte gegen den 15-Jährigen. Dieser wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert und erlag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.