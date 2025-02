In Tennisschuhen und Jogginghose auf den Schneeberg: Wanderer (20) mit Heli geborgen

Ein 20-Jähriger ist am Freitag bei einer Wanderung auf den Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) in Bergnot geraten und musste mit dem Hubschrauber geborgen werden. Der Student war um 7 Uhr in der Früh nur mit Tennisschuhen, einer Jogginghose, T-Shirt, Jacke und ohne Handschuhe zu einer zwölfstündigen Wanderung auf den Schneeberg aufgebrochen. Er soll dabei laut eigener Aussage einem Weg auf Google-Maps gefolgt sein, berichtete eine Sprecherin des ÖAMTC.