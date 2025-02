Nebel wurde zum Spielverderber in Garmisch: Training und Abfahrt abgesagt

Das letzte vor den am Dienstag beginnenden alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm angesetzte Weltcuprennen findet nicht statt. Nachdem am Freitag das erste Abfahrtstraining der Männer in Garmisch-Partenkirchen ausgefallen war, konnte auch das zweite am Samstag wegen Nebels nicht durchgeführt werden. Daher ist auch die Abfahrt am Sonntag auf der Kandahar abgesagt.