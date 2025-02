Finnland abserviert: Tiroler Erler holte im Doppel mit Miedler entscheidenden Punkt

Österreichs Tennis-Team hat den Aufstieg in die zweite Qualifikationsrunde für die Davis Cup Finals frühzeitig fixiert. Die ÖTV-Auswahl ging am Samstag im Erstrundenduell im Schwechater Multiversum gegen Finnland mit 3:0 in Führung, da Alexander Erler/Lucas Miedler ihrer Favoritenrolle beim 4:6,7:6(7),7:6(6) gegen Patrick Kaukovalta/Patrik Niklas-Salminen nach Abwehr eines Matchballs noch gerecht wurden.