Oftebro kombinierte sich zum Seefeld-Sieg, Lamparter lauert auf die Krone

Tag zwei beim Nordic Triple in Seefeld brachte einen weiteren norwegischen Sieg. Den ÖSV-Assen blieb der Weg auf das Stockerl diesmal verwehrt.

Jens Luraas Oftebro hat am zweiten Tag des Nordic Triples von Seefeld für den zweiten norwegischen Sieg gesorgt. Am Samstag setzte sich der Kombinierer im Kompaktbewerb nach Sprung und 7,5-km-Langlauf vor seinem Landsmann und Vortagessieger Jarl Magnus Riiber durch, Johannes Lamparter musste sich nach Platz zwei am Freitag diesmal mit Rang vier zufriedengeben.