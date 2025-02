Skifahrer am Pitztaler Gletscher von Lawine erfasst und teilverschüttet

Ein Skifahrer ist am frühen Samstagnachmittag am Pitztaler Gletscher von einer Lawine erfasst und teilverschüttet worden. Der Wintersportler war laut ersten Meldungen auf einer Freerideabfahrt vom Mittagskogel in Richtung Taschachtal unterwegs gewesen. Als die Lawine bei der Leitstelle gemeldet worden war, war der Verschüttete bereits von den Schneemassen wieder befreit, hieß es. Über seinen Gesundheitszustand war noch nichts bekannt.