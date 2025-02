US-Luftwaffe griff IS-Ziele in Somalia an, laut Trump „viele Terroristen“ getötet

Die US-Luftwaffe hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump am Samstag Ziele der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS/ISIS/Daesh) in Somalia angegriffen. In der Früh habe er „Präzisionsluftangriffe“ auf ein hochrangiges, für Angriffe des IS zuständiges Mitglied sowie „andere Terroristen, die er in Somalia rekrutiert und angeführt hat“, angeordnet, erklärte Trump am Samstag in seinem Onlinedienst Truth Social. Bei dem Angriff seien „viele Terroristen“ getötet worden.