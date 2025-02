Ukraine meldet mindestens 15 Tote nach russischen Angriffen

Bei heftigen russischen Angriffen auf die Ukraine am Samstag hat sich die Zahl der Getöteten nach ukrainischen Angaben auf mindestens 15 erhöht. Elf der Todesopfer, darunter ein Kind, seien durch eine Rakete getötet worden, die in ein Wohnhaus in der Stadt Poltawa einschlug, teilte die örtliche Verwaltung mit. Moskau und Kiew warfen sich unterdessen gegenseitig vor, für einen Angriff auf eine Vertriebenenunterkunft in der russischen Grenzregion Kursk verantwortlich zu sein.