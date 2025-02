US-Außenminister droht Panama: Chinas Einfluss reduzieren

Die USA fordern unverzüglich den Einfluss Chinas auf den Betrieb des Panama-Kanals zu verringern. US-Außenminister Marco Rubio habe bei seiner ersten Auslandsreise in Panama Präsident Jose Raul Mulino erklärt, US-Präsident Donald Trump habe festgestellt, das Chinas Einfluss den Panamakanal bedrohe. Das teilt ein Sprecher des US-Außenministeriums am Sonntag mit. Trump fordere sofortige Änderungen am status quo. Andernfalls würden die USA handeln.