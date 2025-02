18-Jährige landete mit Mopedauto in Fügen im Graben, Alkoholtest verlief positiv

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war eine 18-Jährige mit ihrem Mopedauto im Gemeindegebiet von Fügen unterwegs. Die Jugendliche – die noch im Besitz eines Probeführerschein ist – fuhr in Richtung Fügenberg. Kurz nach halb drei Uhr morgens kam sie mit ihrem Fahrzeug in einer Kehre von der Straße ab und stürzte in den Straßengraben.