18-Jährige landete mit Mopedauto in Fügen im Graben, Alkoholtest verlief positiv

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war eine 18-Jährige mit ihrem Mopedauto im Gemeindegebiet von Fügen unterwegs. Die Jugendliche hat noch ihren Probeführerschein und fuhr in Richtung Fügenberg. Um kurz nach halb drei Uhr morgens kam sie in einer Kehre von der Straße ab und stürzte mit dem Fahrzeug in einen neben der Fahrbahn befindlichen Graben.