Alkoholisiert und ohne Autoführerschein unterwegs: 18-Jähriger Unfalllenker in Osttirol angezeigt

Ein 18-Jähriger fuhr am späten Samstagabend mit drei Bekannten im Auto auf der L73 von Lienz in Richtung Gaimberg. Gegen 23 Uhr verlor der Lenker in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und schlitterte 60 Meter den Straßengraben entlang.