Lawinenabgang in der Kelchsau: Entwarnung nach Sondierung, wohl keine Verschütteten

Hopfgarten – Im Grenzgebiet zwischen Tirol und Salzburg, in der hinteren Kelchsau in den Kitzbüheler Alpen, ging am Sonntagvormittag eine Lawine ab. Laut Erstmeldung dürfte gegen 10 Uhr eine Person verschüttet worden sein. Der Einsatz gestaltete sich schwierig, aufgrund des starken Nebels war die Sicht stark eingeschränkt.