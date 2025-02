Autos stießen auf Dörferstraße in Rum zusammen: Zwei Verletzte

Rum – Zu einer Kollision zweier Autos kam es Sonntagfrüh auf der Dörferstraße in Rum. Eine 45-Jährige fuhr mit dem Auto in Richtung Westen und geriet dabei zu weit in die Fahrbahnmitte. Dabei kam kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw eines 63-Jährigen.