160.000 demonstrierten in Berlin gegen AfD und rechten CDU-Kurs

Der Protest richtet sich vor allem gegen die CDU deren Antrag für Zurückweisungen an deutschen Grenzen am Mittwoch im Bundestag eine Mehrheit auch mit den Stimmen der AfD erhalten hatte.

Berlin – Aus Protest gegen die gemeinsame Abstimmung von Union und AfD im deutschen Bundestag sind erneut Zehntausende Menschen in ganz Deutschland auf die Straße gegangen. Allein in Berlin waren es nach ersten Angaben der Polizei rund 160.000 Demonstranten, die Veranstalter gaben 250.000 Teilnehmer an. In Saarbrücken kamen rund 15.000 zusammen und in Kiel zwischen 13.000 und 14.000. Auch in Regensburg, Ulm, Potsdam, Köln und anderen Städten zog es Menschen auf die Straße.